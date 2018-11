Abrazo robado: el hincha que se despidió de Miguel Ángel Russo

Seguro lo tenía planeado desde hace varios días. El hincha que entró hoy a la cancha de El Campín, en el minuto 90 del partido Millonarios vs Santa Fe, no tuvo un gesto improvisado. Él, como los miles de fanáticos azules que asistieron al estadio este domingo, no fue a ver ganar a su equipo. Los ‘embajadores’ llegaron eliminados, y solo una razón los hizo ponerse la camiseta en una fecha sin esperanzas: despedir a Miguel Ángel Russo.

El hincha estaba en la tribuna Oriental, muy cerca de la barra visitante. Los escuchó gritar los tres goles que Santa Fe le hizo a Millonarios este 11 de noviembre. Y es que, aunque era un clásico, el hincha no se levantó en la mañana anhelando un gol de Ayron del Valle o de Roberto Ovelar.

Al minuto 90 del encuentro, muchos seguidores de Millonarios tenían las caras largas. Algunos de los que acostumbran a ver el partido de pie, se habían sentado. El equipo ‘azul’ tuvo un semestre para el olvido. De repente, el hincha saltó a la cancha, y atravesó el césped de lado a lado. Los jugadores de Santa Fe querían esquivarlo, pensando que los iba a agredir por la goleada. Pero el hincha pasó de largo. Él no quería atacar a nadie del equipo del contrario. Ellos no eran su objetivo. Llegó corriendo al banco del cuerpo técnico y abrió los brazos. Todos los hinchas se pusieron de pie y la sonrisa volvió a sus caras:

“Oe, oe, oe, oe, oe, Rusoooo, Rusoooo, Oe, oe, oe, oe, oe, Rusoooo, Rusoooo”, empezó a escucharse en el estadio.

Miguel Ángel Russo no solo fue el técnico que llevó a Millonarios a alcanzar un título de Liga (ante Santa Fe) y otro de Superliga (ante Nacional), fue el entrenador que se ganó el corazón de los hinchas. Aunque el equipo bogotano fracasó en los tres torneos que disputó este semestre, los seguidores tienen un gran afecto por Russo.

Tal vez ese cariño se consolidó en enero de 2018, cuando el técnico dijo una frase que se inmortalizó en la historia embajadora: “Todo se cura con amor”. Ese día, Russo confirmó que había superado un tratamiento contra el cáncer, y agradeció el apoyo recibido.

Este 11 de noviembre, el hincha también agradeció. Corrió con el alma de oriente a occidente para que no lo atrapara el personal de Seguridad, y cuando abrió los brazos, de sur a norte, abarcó el cariño que miles de hinchas sentían por el D.T.

“Russoo, Russoo querido, esta hinchada jamás te olvidará”. Este fue el coro que cerró el partido en El Campín. Aunque el equipo ganador fue Santa Fe, los hinchas de Millonarios no salieron tristes por la derrota: salieron nostálgicos porque despidieron al artífice de la estrella 15, al entrenador que los hizo celebrar antes sus dos grandes rivales, y al único técnico que se va aplaudido después de un marcador 0-3 en contra.

¿Y qué pasó con el hincha?

Después de correr hacia el banco técnico, el seguidor de Miguel Ángel Russo fue detenido por la Policía por ingresar de forma irregular a la cancha, durante el desarrollo de un evento deportivo. El equipo digital de Deportes de Caracol Radio grabó un video de lo que sucedió con el hincha, instantes después de que las autoridades lo sacaron de la cancha, e ingresaron con él al tunel del estadio:

