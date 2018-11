Con llamado a mantener la paz se conmemoró el fin de primera Guerra Mundial

Las campanas de todas las iglesias de Francia, la música entonada con un violonchelo y el Arco del Triunfo en París fueron el marco para la conmemoración del armisticio que se firmó el 11 de noviembre de 1918 y que le puso fin a la Gran guerra, una de las más sangrientas que ha vivido el mundo.

El anfitrión de la ceremonia fue el mandatario francés Emmanuel Macron, quien con solemnidad recibió a más de 70 líderes globales, entre ellos, la canciller alemana Angela Merkel el estadounidense Donald Trump, el ruso Vladimir Putin, el español Pedro Sánchez y el canadiense Justin Trudeau.

Ante ellos aprovechó para destacar la importancia de evitar los conflictos, de sumar las esperanzas y no los miedos, pero sobre todo de no olvidar lo ocurrido para no repetirlo, y de no dejarse llevar por el nacionalismo, en lo que fue un claro mensaje para Trump.

"El patriotismo es justo lo contrario del nacionalismo. El nacionalismo lo traiciona", afirmó el mandatario francés.

Sobre el fin de la Primera Guerra Mundial también habló desde el Vaticano el papa Francisco luego del rezo del Angelus. Dijo que la humanidad parece que no aprende de las lecciones que deja el conflicto.

"La página histórica del primer conflicto mundial es para todos un severo llamamiento a rechazar la cultura de la guerra y a buscar todos los medios legítimos para poner fin a todos los conflictos que aún ensangrentan muchas regiones del mundo”, dijo el pontífice.

Macron lleva una semana recorriendo los lugares que fueron escenario de la guerra y durante el fin de semana ha dejado imágenes históricas junto a Merkel, mostrando una nueva página de la reconciliación de Francia y Alemania.

Los dirigentes se trasladaron luego al auditorio de La Villette para dar inicio al Foro sobre la Paz que también fue organizado por el gobierno francés con el propósito de impulsar el multilateralismo y el trabajo global para enfrentar las amenazas.

Desde ese lugar el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó sobre un movimiento geopolítico similar al que llevó a la primera guerra mundial y al de los años 1930. Por esa razón pidió mayo cooperación de los estados y de la población con el fin de superar las divisiones.

La canciller alemana Angela Merkel mostró inquietud al afirmar que los europeos están cuestionando el proyecto de paz para el continente.

“La preocupación que tengo es que los puntos de vista nacionalistas pueden ganar terreno una vez más sobre el equilibrio pacífico de intereses, incluso el proyecto de paz europeo, la gente los está cuestionando nuevamente”, afirmó Merkel.

El gran ausente, precisamente para hablar de ese tema fue Donald Trump, quien se dirigió a un cementerio estadounidense en París para hacer homenaje a los soldados caídos en la guerra.