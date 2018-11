Radiografía del “Andén del Pacífico”: En Iscuandé hay un “león dormido”

El departamento de Nariño también hace parte del “Andén del Pacífico” y en él se encuentran municipios como Santa Bárbara de Iscuandé en donde dice el Secretario de Gobierno, Simón Estupiñan hay un “león dormido”

Le puede interesar: La radiografía del ‘Andén del Pacífico’: El Naya y López de Micay

“El león está dormido pero sabemos que es león. En la parte de arriba hay presencia de grupos armados. La última información que tenemos es que hay un grupo armado no identificado y eso nos mantiene alerta”, dice.

También hay disidencias de las FARC del Frente Oliver Sinisterra que comanda Guacho y grupos del ELN, pero solo 14 policías. Recientemente asesinaron a dos personas en pleno parque.

“En los últimos meses han matado dos compañeros, por eso es la preocupación que tenemos, del grupo policial”, cuenta.

Wilson Rivas, Secretario para el Posconflicto explica que a ellos los beneficio el auto 620 que emitió la Corte Constitucional para la protección de las comunidades indígenas y negras del Pacífico Nariñense para la prevención y protección de sus derechos, acceso a la justicia, y Fuerza Pública capacitada en el reconocimiento de derechos de los grupos étnicos. Pero aún no se ha cumplido a cabalidad con estas órdenes, menos si se habla de líderes sociales.

“En este momento nos ha tocado sacar cuatro líderes sociales comunitarios, pero anteriormente teníamos nueve en total amenazados, que si no, los asesinan”, explica Rivas.

Contrario a la alegría, dice, que debió traer el proceso de paz, “El 2017 fue para nosotros un año de desplazamiento. Tuvimos cinco desplazamientos masivos y a la fecha la mayoría de la gente que hoy ve en las calles sin nada qué hacer es producto de desplazamiento. No hemos podido tener planes retorno para las comunidades porque la Fuerza Pública se ha dado cuenta que no hay condiciones se seguridad para que la gente se pueda desplazar”.

Dice que fueron en total 1.200 personas desplazadas en toda Santa Bárbara.

Mientras tanto esto se complementa con las dificultades en la educación, los profesores “forasteros” se van porque dicen que están amenazados y a Alfredo Oliveros, coordinador del colegio le pide ayuda al Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

“Me da lástima, se me salen las lágrimas de ver cómo cada día nos quitan los docentes y por más que reclamemos nunca devuelven a los docentes”, dice el coordinador.

Asegura que les han quitado en este año seis docentes y que una recientemente fue trasladada la profesora de cuarto de primaria por amenazas. La pregunta es qué pasará con los niños a los que ya les faltaban dos meses para terminar el año escolar.

Sobre el tema: Radiografía del Andén del Pacífico: Guapi entre el olvido y la Fe

“Si esos niños no estudian, los grupos armados los van a reclutar, les van a hacer ofrecimientos porque si no tienen la oportunidad de estudiar, no tienen la oportunidad de capacitarse pues tendrán que coger cualquier destino”, advierte el profesor.