Periodistas de CNN investigaron si avión de Chapecoense transportó cocaína

Un equipo de la cadena norteamericana CNN que elaboró un documental sobre la tragedia del avión en el que viajaba el Chapecoense investigó si la aeronave siniestrada transportaba cocaína en su interior, aunque no pudieron llegar a comprobarlo, informaron los investigadores.

"Teníamos tres fuentes que lo atestiguaron, pero no fueron suficientes. No tuvimos acceso a las pruebas periciales y la investigación no llegó al punto de poder validarlo", reconoció uno de los autores, el periodista Francho Barón, en su ponencia en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin).

El avión que transportaba al equipo de fútbol Chapecoense se estrelló el 28 de noviembre de 2016 en La Unión (Antioquia) y en el accidente pereció la totalidad de la plantilla excepto tres jugadores.

En abril pasado, el jefe del grupo de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil), coronel Miguel Camacho, reveló que la falta de combustible fue la causa del accidente del avión de Lamia que se cobró la vida de 71 personas, la mayoría del Chapecoense.

Por otra parte, Barón aseguró que fueron los equipos jurídicos de la CNN los que desaconsejaron al equipo de periodistas el acceso al fuselaje siniestrado del avión ya que estarían interfiriendo en la investigación vigente.

Incluso, la cadena norteamericana llegó a contratar a un equipo de químicos de la Universidad de Antioquia para realizar un test cromático en los restos de la aeronave y comprobar si la información de sus fuentes era cierta.

La Colpin está organizada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en la Universidad Javeriana de Bogotá y se desarrollará hasta el próximo domingo en la capital colombiana.

Barón reconoció que el acceso a la información sobre el caso fue "extremadamente complicada" en todos los países implicados en la tragedia (Bolivia, Brasil, Colombia y Venezuela), pero que fruto de la investigación pudieron trazar una "fotografía fidedigna de todas las irregularidades" de la aerolínea.

"Había un patrón de conducta sostenido en el tiempo de irregularidades. Las autoridades no habían fiscalizado a esta aerolínea", sostuvo Barón, que añadió que la tragedia se podría haber evitado si los países por donde circuló la nave "hubiesen hecho lo que les tocaba".

Así, entre la anomalías de la aerolínea se encuentran que el avión circulaba con menos combustible del debido, viajaba sin seguro y la organización de la compañía era "calamitosa".