La última fecha del todos contra todos de la Liga Águila, definirá los últimos dos clasificados a los ocho finalistas que pelearán por el título del campeonato, el cual pertenece actualmente al Deportes Tolima.

Los partidos más atractivos serán los que se jueguen en simultáneo el domingo a las 5:30 PM, pues definirán los dos últimos cupos: Leones Vs Nacional, Millonarios Vs Santa Fe, Deportivo Cali Vs Pasto, Rionegro Águilas Vs Bucaramanga.

