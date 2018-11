Las condiciones del liberalismo para apoyar la ley de financiamiento

Los integrantes de la bancada del Partido Liberal se reunieron con el jefe máximo de esa colectividad César Gaviria para revisar el panorama frente a la ley de financiamiento que hace trámite en el Congreso.

Gaviria reiteró la posición del partido en la cual no apoyarán el IVA para la canasta familiar por considerar que golpea a la clase media del país.

“El Centro Democrático le pidió al presidente Iván Duque retirar el IVA a la canasta familiar, como tempranamente lo había hecho el Partido Liberal. Fuimos los primeros en oponernos Y nos reafirmamos en esa posición de no votar el IVA a la canasta familiar, No queremos y no votaremos gravar la canasta familiar. No creemos que a las clases menos favorecidas se les vaya a devolver esos recaudos”, dijo Gaviria.

Agregó que se debería combatir la evasión para reunir los recursos necesarios con el fin de tapar el hueco fiscal.

El Partido Liberal está dispuesto a apoyar

Una ley de financiamiento reforzando el control a la evasión sin embargo no entendemos por qué anuncian que se necesitan $19 billones pues tras estudiarlo consideramos que serían $7 billones los faltantes”.

Asimismo Gaviria cuestionó el proyecto que presentó el expresidente Álvaro Uribe que busca crear una prima anual extraordinaria para los trabajadores que ganen hasta tres salarios mínimos.

“No entendemos como en medio de una situación fiscal como la presente encaje la prima propuesta por el expresidente Uribe. ¿Cómo sería financiada? ¿Hay recursos presupuestados para establecerla en el sector público? No parece una tarea simple”, indicó.

La bancada liberal ha sido la única que no se ha reunido con el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla ya que han manifestado que no lo harán hasta que se retire el artículo del IVA a la canasta familiar.