Clara Rojas relató los difíciles momentos de su secuestro ante la JEP

Fueron 22 puntos los que señaló la ex secuestrado Clara Rojas en medio de su relató ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En principio, explicó que el testimonio lo otorgó de manera voluntaria, con perdón en su corazón y con la plena seguridad de que ayudarían en los compromisos que hacen parte del acuerdo de paz.

“Atrás quedaron las cadenas físicas y los grilletes de una selva inhóspita de la que sólo pude salir con ayuda. Atrás quedó ese pasado oscuro", afirmó.

Luego, Rojas comenzó a relatar el momento en que le dijo a la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt, los riesgos que podría tener su viaje en aquella época a San Vicente del Caguán.

“Llame telefónicamente a la candidata para prevenirla de un eventual riesgo de viajar al otro día. A lo que me respondió que si me daba miedo, me podía quedar, pero que ella iría en todo caso. Siendo amigas, y como ella era mi jefe, tuve en mente que el fin de semana anterior ella había viajado al mismo sitio en el marco de una reunión con las Farc, y había vuelto. Accedí acompañarla al día siguiente", aseguró.

Señaló, que ya estando en la zona fueron detenidos por un retén militar, quienes les indicaron que si seguían, lo hacían sobre su propio riesgo. Ante esto, la ex congresista, afirmó que se deben investigar varios interrogantes.

“¿Por qué dejaron pasar un vehículo oficial, con personal civil a bordo?, ¿Por qué dejaron pasar nuestro vehículo si sabían que corríamos un alto riesgo?. Sería ideal que se indague por esas situaciones, la escolta asignada a la candidata, por qué le dieron una camioneta sin seguridad, y por el libro de la minuta, porque realmente nos quitaron la seguridad y nos dejaron entrar a una zona roja” puntualizó la ex congresista.

Así mismo, en otro de los puntos, Rojas se refirió a la difícil situación que vivió al tener a su hijo Emmanuel en medio de la selva.

“Lo más duro fue cuando a mi hijo le dio leishmaniasis y no había en esa selva medicina para suministrarle, por lo que lo sacaron del campamento para prestarle atención médica. Me dijeron que lo iban a volver a traer en unos 15 días, pero pasaron tres años y medio antes de que yo volviera a ver a mi hijo ya en libertad”, afirmó.

Por otro lado, la ex congresista manifestó que aunque ha perdonado, tras este episodio vivió una situación que la hizo sufrir por parte de medios de comunicación y periodistas. Además, recordó un artículo que publicó el ex miembro de las Farc, Jesús Santrich, donde señala que Rojas no había sido víctima de secuestro, “Que yo dizque había pedido que me secuestraran. Este sujeto aún no se ha rectificado", aseguró.

Dijo, sin embargo que otros miembros del extinto grupo de las Farc, como alias 'Martín Sombra', y el médico que la atendió en el parto le pidieron perdón. "Por medios escuché que Timochenko había manifestado que nos iba a pedir perdón, lo que hasta la fecha no se ha realizado. Pero destaco que en noviembre del 2016 este comandante le pidió perdón a todo el país, y en ese momento me di como aludida", exclamó.

Finalmente, la ex congresista, hizo un llamado para que los grupos armados se comprometan a que esta práctica no vuelva a ocurrir. "Por más que no nos entendamos en algunos aspectos, no podemos caer tan bajo en el escalón humano para permitirse una práctica tan inhumana como es el secuestro”, puntualizó.