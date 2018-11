Dueños de vehículos seguirán respondiendo por multas de los conductores

La norma de tránsito que obliga a responder a los dueños de vehículos por las infracciones que cometan los conductores había sido demanda, por un ciudadano que argumentaba que los propietarios de los bienes al no ser los directamente responsables de la infracción no debían responder por conductas que no cometieron.

Sin embargo, la Corte Constitucional no encontró argumentos sólidos en la demanda por lo que no entró a fallar de fondo y decidió no hacerle modificaciones a la norma.

La demanda estaba dirigida al artículo ocho de la ley 1843 de 2017, que establece que las fomultas serán enviadas por correo electrónico dentro de los tres días hábiles siguientes al comparendo; una copia la recibirá el dueño del carro, quien seguirá siendo solidariamente responsable por estas infracciones.