Ezra Miller sufrió acoso sexual cuando era menor de edad /

El actor Ezra Miller (26), flamante nuevo fichaje de la saga de películas 'Animales Fantásticos', no ha tenido reparo alguno a la hora de compartir públicamente su propia experiencia en el marco de las dinámicas de acoso sexual y laboral que han venido conformando la cara más oscura de la industria cinematográfica: una dramática vivencia que, según sus declaraciones, se produjo cuando el intérprete era todavía menor de edad y un director le ofreció vino al tiempo que una llamativa oferta laboral.

"Me dieron vino y en esa época yo era menor de edad. Se me quedaron mirando y me dijeron: 'Hey, ¿quieres aparecer en una película que vamos a hacer sobre la revolución gay?'. Y yo me negué en redondo mientras pensaba. 'No con vosotros, panda de monstruos'", ha relatado el artista, sin animarse a revelar la identidad del mencionado cineasta o la de sus acompañantes, en conversación con The Hollywood Reporter.

Fiel al estilo directo e impactante con el que suele pronunciarse sobre los asuntos más delicados de la actualidad, el artista estadounidense -quien se define como 'gender fluid', esto es, que no se identifica ni con el género masculino ni con el femenino- también ha arremetido en términos muy duros contra aquellas figuras del sector que, a su juicio, han forjado durante décadas un sistema de contratación basado en la coacción y en los favores sexuales.

"Creo que vivimos en una época muy jodi** pero perfecta para decir alto y claro: '¿Sabes qué? Esta mier** es inaceptable'. Y para algunos de nosotros es maravilloso poder ser testigos de este cambio de paradigma, ya que sabíamos que era inaceptable en el momento en que lo estábamos sufriendo. Y Hollywood es así, es un lugar en el que hasta ahora parecía normal que los actores ejerciéramos de trabajadores sexuales", ha asegurado.