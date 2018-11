Yerry Mina: He pasado por momentos difíciles, pero me llegó el momento

Yerry Mina, defensa del Everton será titular por primera vez en la Premier League. Ante el Chelsea el domingo a las 9:15 AM.

El defensa de la Selección Colombia ocupará el puesto del francés Kurt Zouma, quien por pertenecer el Chelsea, no podrá jugar el fin de semana.

"Muy ansioso, feliz porque he pasado por momentos un poco difíciles, he tratado de tener mucha paciencia y ahora me llegó el momento. Agradecerle a mi familia, y compañeros que han estado ahí, han apoyado y ahora que estoy bien para dar el 100%". dijo Mina.

Mina de 24 años debutó con el Everton el fin de semana pasado ante el Brighton, ingresó al minuto 90 por Sigurðsson.

Everton marcha en en la novena casilla con 18 puntos tras 11 jornadas de la Premier League que es liderada por Manchester City con 29 unidades.