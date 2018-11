No se realizarán pruebas piloto de fracking en el Magdalena Medio

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales negó las solicitudes de licencia ambiental de los proyectos pilotos de fracturamiento hidráulico en Yacimientos No Convencionales, más conocido como fracking, solicitadas por las empresas ConocoPhillips y Canacol Energy en el Valle del Magdalena Medio.

Las licencias de estos proyectos que se habrían realizado en los municipios de San Martín, Aguachica, Río de Oro y Gamarra en el Cesar, y Puerto Wilches en Santander, fueron negadas al verificar que los Estudios de Impacto Ambiental no satisfacen lo requerido por la ANLA y no cumplen con los términos de referencia para la actividad de exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

Para la ANLA, esta información es insuficiente para realizar una evaluación adecuada, en aspectos tales como manejo y disposición de las aguas de producción y flujos de retorno, evaluación ambiental y plan de contingencia.