Así reaccionó Thalía por el éxito de su viral ‘Me oyen, me escuchan’

La cantante publicó un saludo en sus redes sociales para sus seguidores, “¿Están ahí mis vidas, están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan?” fueron las palabras con las que inició el video la mexicana Thalía, además mostró que estaba muy feliz con un baile.

Lo que la cantante quería era agradecerle a sus seguidores por estar con ella, pero, al parecer, no le salieron las cosas como ella esperaba, pues se volvió tendencia con el #ThalíaChallenge.

Cuando la cantante publico el video el pasado 2 de agosto nunca imaginó que terminaría convirtiéndose en un fenómeno viral.

La versión musical del viral acumula casi siete millones de reproducciones en YouTube. "Sentí que formaba parte de una comunidad", afirmó Thalía en una entrevista.

"Me habían regalado un vestido, que a mí me encantó, y me lo puse, agarré mi stick [palo selfie] y empecé a hacer locuras", explicó Thalía sobre el origen del vídeo. Ahora hay versiones de todo tipo en Internet.