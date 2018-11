Seijas: Es irrespetuoso decir que el técnico no da las órdenes en Santa Fe

Independiente Santa Fe prepara el crucial partido ante Junior, por la semifinal de la Copa Sudamericana. La serie iniciará este jueves en El Campín de Bogotá y el finalista se conocerá en el Metropolitano de Barranquilla.

Para Luis Manuel Seijas será su segunda semifinal en el certamen continental, hizo parte del equipo campeón en el 2015 y por eso sabe que debe transmitir su experiencia a los más jóvenes.

“Es un momento lindo, creo que es la sexta semifinal internacional que juega Santa Fe en toda su historia, y hacer parte de eso se lo trasladé a los más jóvenes, no todo el mundo llega a estas instancias, y que no todos los grupos han tenido la oportunidad de jugar este tipo de partidos, entonces debemos disfrutarlo y salir a jugarlo con el mismo compromiso, deseo y hambre que se ha jugado el torneo”, dijo Seijas a Caracol Radio.

El venezolano de 32 años también aclaró que en ningún momento el grupo tuvo problemas con el técnico Guillermo Sanguinetti “Siempre especulan mucho con Santa Fe, de que el grupo se le paró al profe, es pura mentira, he leído eso, y lo que hay es un compromiso muy grande, hoy en día somos más efectivos y eso nos faltó en la Liga”, manifestó Luis Manuel Seijas.

Seijas, campeón con Santa Fe en 4 oportunidades trató de irrespetuoso las versiones que aseguran de que el entrenador no es quien da las órdenes “Es irrespetuoso con el club y con el técnico decir que el equipo va bien porque él no pone las órdenes, eso me parece muy triste”, aclaró el venezolano.

El uruguayo Sanguinetti cuenta con todo la nómina para el partido del jueves, a excepción de Carmelo Valencia, que no puede actuar en el torneo por haber jugado con América, y los lesionados (Leandro Castellanos, José Moya y Juan David Valencia) que este año no tendrán más actividad.