Russo: “En lo más duro de mi vida Millonarios estuvo, y eso no tiene precio”

El técnico argentino Miguel Ángel Russo, se despidió del cuadro azul en una rueda de prensa luego de que el día de ayer, el equipo confirmará que no continuaría al frente.

Comenzando con su intervención, al argentino se le quebró la voz, y aseguró que: "En la a etapa más difícil de mi vida Millonarios estuvo a mi lado y eso no tiene precio".

Russo agradeció a los jugadores, al cuerpo técnico y a la hinchada, afirmando que: "Primero está la institución, la gente. No siempre se puede estar en un nivel alto, yo me hago cargo de los desniveles. Millonarios es un club difícil, no es para cualquiera".

Acerca del tema de como se dio su salida, el argentino puntualizó: "Hicimos un análisis y es difícil mantener los niveles. No le hecho la culpa a nadie, asumo la responsabilidad. Los desniveles empiezan, mucha competencia y poca recuperación".

Finalmente, Russo manifestó que actualmente no piensa en ningún equipo pues quiere mucho a Millonarios y no es el momento para pensar en esos temas.