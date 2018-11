Miss España, Ángela Ponce nuevamente desata polémica en redes sociales

La polémica reina de belleza, se convirtió nuevamente en la protagonista de las redes sociales tras fuerte respuesta a la mamá de un menor, que durante una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid.

“Eres muy bella, preparada e inteligente, pero a mí como mamá me confunde que me digan que no debo enseñarle a cada uno de mis hijos qué hacer según su género. Y tengo ambos, yo sí creo que jugar con diferentes juguetes no los va a cambiar, pero por ejemplo no puedo píntale las uñas a mi hijo… no sé estoy confundida?”, agregó la madre del menor que se encontraba con la duda.

Ponce respondió a la madre de una manera muy “sutil”, pero fue fuente de cientos de críticas nuevamente “es sencillo, si te pide que quiere llevar las uñas azules ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo? Se trata de dejarle fluir, al fin y al cabo traemos hijos al mundo para que sean felices, no para que sean lo que otros esperan que seas”.