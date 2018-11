Natalia Londoño: Jamás escribí esos “chats”

A través de una carta dirigida a Caracol Radio, Natalia Londoño quien se presenta como novia, no asistente del abogado Jaime Lombana, negó que las comunicaciones supuestamente interceptadas por la oficina de “chuzadas” en Nariño fueran suyas.

Fue precisamente la Fiscalía la que expuso en una audiencia contra un capturado por este caso, el señor Laude Fernández, que buena parte de la información que presentaron o que recolectaron en la investigación fue inventada por la red de “chuzadas”, y que esa información puesta a consideración de Londoño.

La mujer dijo que asistió a la Fiscalía a revisar las carpetas donde aparecen los chats que presuntamente incluyen su abonado telefónico en las conversaciones que reveló Caracol Radio, en todas, según explica, se inventaron lo que aparece allí.

“Sin lugar a la menor duda, que no he tenido ninguna de las conversaciones… y más aún que los teléfonos con quienes supuestamente he tenido contacto no aparecen ni fueron en ningún momento registrados en mi base de datos”, señaló en su carta Natalia Londoño.

Es clara en decir que jamás ha trabajado en la oficina del abogado Jaime Lombana, “me dedico al diseño de interior, muy lejos de ser quien intentan mostrar los documentos”.

Insiste Natalia, como se lo explicó a la Fiscalía, que no conoce y jamás ha tenido contacto con las personas que aparecen en las supuestas interceptaciones, contrario a lo que reseñan los chat “inventados” por la red criminal.