Estos serían los posibles títulos de las secuelas de 'Avatar' /

La película ‘Avatar’ (2009) dirigida por James Cameron sigue siendo la producción más taquillera en la historia, con más 2.700 millones de dólares recaudados globalmente. Ahora el famoso director quiere repetir la exitosa fórmula con Avatar 2, 3, 4 y 5.

Recientemente se revelaron algunos nombres o títulos de las próximas secuelas de la cinta que ha dejado a más de uno atrapado con su fantástica historia.

BBC News declara que "ha visto documentación sobre futuros planes de Avatar que hace referencia a cuatro proyectos específicos".

De acuerdo al medio, las películas se llaman Avatar: The Way of Water, Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider y Avatar: The Quest for Eywa.

Lea También: ¡Confirmado! Ya iniciaron los trabajos para 'Avatar' 4 y 5

Como señala la BBC, "Eywa en The Quest for Eywa parece ser una referencia a la deidad y diosa de las personas Na'vi que habitan en Pandora".

Avatar 2 está programada para llegar a cines en diciembre de 2020, la tercera entrega durante el mismo mes del siguiente año, Avatar 4 se estrenará en diciembre de 2024 y la conclusión debutará el último mes de 2025.

Hasta el momento no se ha confirmado nada acerca de los posibles títulos de las próximas películas, que sin duda alguna serán un éxito total.