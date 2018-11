Así reaccionó Adele por el regreso de las Spice Girls /

Ya es oficial: las Spice Girls saldrán de gira, comenzando con seis conciertos ya anunciados en su Reino Unido natal de cara al próximo mes de junio, y millones de fans de todo el mundo han celebrado con saltos de alegría la noticia, entre ellos la cantante Adele.

La intérprete inglesa ha conseguido resumir todas las emociones que experimentan desde el pasado lunes la base de seguidores de las chicas picantes en una sola instantánea que ha compartido en su cuenta de Instagram junto al mensaje: "¡Ja! Así es como me siento ahora mismo. Estoy lista".

La fotografía en cuestión es una sacada de su propio álbum familiar en la que una jovencísima Adele aparece posando frente a una pared repleta de pósteres de Emma, Geri, Mel C, Mel B y Victoria -previsiblemente en su habitación- y haciendo una especie de gesto de triunfo con el puño mientras se come una piruleta. Básicamente es la viva imagen de la felicidad.

Por si quedaba aún alguien que no estuviera al corriente, la intérprete -que es oficialmente la celebridad menor de 30 años más rica de Reino Unido- es una ferviente admiradora de la banda femenina. En ocasiones anteriores ya había hablado de la pasión con que solía cantar cada una de sus canciones cuando era tan solo una niña y de lo mucho que le afectó que Geri -su favorita- abandonara la formación en 1998, un golpe emocional que a día de hoy sigue describiendo como la primera vez que le rompieron el corazón. Y esa afirmación, viniendo de una persona que se ha convertido en una de las mayores estrellas musicales de la actualidad cantando acerca del desamor, es decir mucho.

"No se trata de una broma, es algo genuino y muy importante para mí. Cuando se dieron a conocer fue un momento que me marcó: hablaban del poder femenino y eran cinco chicas normales que lo hicieron muy bien y consiguieron triunfar. Y yo también quería triunfar, no sabía en qué, pero quería hacerlo", le explicaba Adele al presentador James Corden hace dos años, cuando protagonizaron su ya célebre 'Carpool Karaoke' por las calles de Londres.