Zayn Malik no perdona los desplantes los chicos de One Direction /

El cantante sigue teniendo muy presentes todos los comentarios e indirectas que le dedicaron sus excompañeros de formación cuando decidió abandonar 1D, y no siente ningún interés en tratar de retomar el contacto con ellos

si aún quedaba alguna esperanza de que en un futuro -muy lejano- los cinco componentes originales de One Direction volvieran a reunirse por alguna ocasión especial, como fue el caso de las Spice Girls de cara a los Juegos Olímpicos de Londres, o para recaudar fondos como hacen ciertas boy-bands de los 90 a través de giras puntuales, Zayn Malik se acaba de encargar de destruirlas dejando claro que ni olvida ni perdona los desprecios que le dirigieron sus antiguos compañeros cuando abandonó la formación.

"No he hablado con ninguno de ellos en mucho tiempo. Sucedieron ciertas cosas y se dijeron otras tantas después de que yo dejara el grupo: comentarios maliciosos y pequeños detalles que jamás me habría esperado. La relación está completamente rota", ha afirmado el intérprete sin tratar de dulcificar la dura realidad en una entrevista a Vogue.

Leyendo entre líneas, no cuesta demasiado deducir que el vínculo entre los cinco jóvenes, que se conocieron en las audiciones para participar en el concurso 'The X Factor' y fueron invitados a formar un grupo cuando no pasaron las pruebas como solistas, ya se había deteriorado considerablemente mucho antes de que Zayn decidiera probar suerte por su cuenta.

"Así son las cosas. La gente pasa página y sigue adelante, crece y acaba por distanciarse. Pasamos de actuar en teatros a llenar estadios, y no hubo un término medio. Fue todo de golpe. Supongo que ese tipo de evolución acaba por pasarte factura. Cada uno reacciona de forma diferente, en especial cuando tienes cinco personalidades completamente diferentes en esa situación".

Lea También: Gigi Hadid y Zayn Malik son especialmente 'felices' cuando están juntos

Aunque para los fans de la banda pueda resultar un poco duro escuchar que sus ídolos nunca fueron precisamente amigos, lo cierto es que Zayn ya había reconocido en ocasiones anteriores que con Harry Styles apenas tenía trato cuando los dos aún formaban parte de la banda y salían juntos de gira por el mundo.

Echando la vista atrás no es difícil encontrar además un sinfín de pruebas que evidencian las tensiones que existen entre los chicos. En 2016, Niall Horan y Zayn apenas cruzaron palabra cuando coincidieron en la gala de los American Music Awards, a la que acudían nominados en la misma categoría, y en el caso de Louis Tomlinson los dos llegaron a intercambiar mensajes cargados de reproches e insultos a través de Twitter, aunque el primero aseguró a finales del año pasado que habían retomado su amistad a raíz de la muerte de su propia madre, que le había animado a retomar el contacto con su antiguo compañero antes de fallecer. Zayn, por su parte, no dudó en desmentir esa posibilidad, repitiendo que no se hablaba con ninguno de los cuatro artistas.

Eso no es exactamente cierto. En el caso de Liam Payne parece que ambos han sido capaces de mantener cierta cordialidad gracias, por ejemplo, a que el primero ha tenido bonitos gestos como incluir a Zayn en el mensaje con que celebró el quinto aniversario de 1D a pesar de que este ya hubiera comenzado su andadura en solitario.

"Cinco años, cinco chicos, qué viaje más increíble. No puedo agradecéroslo lo suficiente a todos, y gracias a Louis, Niall, Harry y Zayn por todo. Gracias por todos los recuerdos, chicos, os quiero a todos", aseguraba Liam en Twitter, consiguiendo tocarle el corazoncito a este último, que le respondió rápidamente: "Gracias, colega"