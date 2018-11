Amy Schumer se emociona con los primeros movimientos de su bebé

La actriz Amy Schumer ha detenido sus redes sociales, enseñando las molestias que está experimentando durante los primeros meses de gestación, comparando su estado físico y emocional con la de otras mujeres embarazadas como la duquesa de Sussex, que en su opinión parece ser inmune a los síntomas propios de su estado.

Uno de los pocos consuelos a lo largo de la historia de la vida. Su última ecografía.

"¡No para de moverse! Dios mío, puedo ver perfectamente que tiene mucha energía, por qué no paro de vomitar constantemente", se puede escuchar diciendo la intérprete en el video que ha compartido con todos sus fans en su cuenta de Instagram.

Si es algo que se ha mantenido siempre el humorista ha sido por la manera sincera y directa en que se pronuncia sobre cualquier tema, sin importar lo espinoso que mar, y eso se aplica también para las impresiones que pueden formarse hasta ahora el proceso de gestación .

"No me gusta, por el momento estoy teniendo un embarazo muy duro. ¿Sabes qué no es en absoluto divertido? Estar embarazada a la vez que Meghan Markle. Mientras tanto, no me gusta". Ni siquiera tiene todavía, soy yo soy capaz de ponerme la ropa interior ", que se encuentra en uno de sus últimos espectáculos en Las Vegas.