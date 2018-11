Así se enteró Khloé Kardashian sobre infidelidad de su novio /

El episodio de este domingo de 'Keeping Up with the Kardashians' era uno de los más esperados de la temporada al mostrar cómo reaccionó el mediático clan y en especial Khloé Kardashian tras la salida a la luz el pasado abril de una serie de vídeos que desvelaban las infidelidades de su pareja Tristan Thompson con distintas mujeres poco antes del nacimiento de su primera hija en común, True.

En el programa quedó registrado el momento en el que las hermanas de Khloé se enteraron de la noticia y captan sus reacciones, donde conocieron la noticia a través de las redes sociales y diferentes medios que registraron el hecho, por supuesto, fue un momento de indignación total.

"Nadie tenía el valor de contárselo a Khloé porque sabíamos que estaba a tan solo unos días de dar a luz. No queríamos estresarla, pero sabíamos que era lo correcto. Me tocó a mí. No quería herir sus sentimientos, pero creo que era mejor que se enterara a través de uno de nosotros que por internet", se justificaba Kylie.

Khloé se encontraba en Cleveland donde planeaba dar a luz a su hija junto a su novio, pero cuando se enteró de la noticia lo único que quería hacer era salir corriendo de allí pero esto no fue posible por que su embarazo estaba avanzado y no se le permitía realizar vuelos largos.

La celebridad comentó el episodio en tiempo real a través de sus redes sociales, y ha reconocido que recordar esos días ha sido más duro de lo que esperaba, en especial porque apenas han pasado siete meses.

"Decidí dejar a un lado mis propios sentimientos e intentar contar con tanta energía positiva a mi alrededor como pudiera. Mi prioridad era el nacimiento de mi hija y no iba a permitir que nadie perturbara ese momento", ha asegurado la feliz mamá en una serie de tuits.

Pero no todo ha sido calma y contención en los mensajes de Khloé. En un tuit en respuesta a una de sus seguidoras que se maravillaba ante la compostura de la estrella televisiva y sus hermanas ante lo sucedido, ella misma ha reconocido que de puertas para dentro sí se desató el caos.

"Doy gracias a Dios de que no hubiera una cámara conmigo en Cleveland. No describiré en palabras lo que hice, pero digamos que tuvo suerte de que estuviera embarazada de nueve meses", añadió con sorna.