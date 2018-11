Negret: “Esta zona nunca ha salido del conflicto”

En el Cauca, por el Andén del Pacífico, predomina la minería ilegal y producción de hoja de coca. Lo que se necesita es inversión social, dice el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y por ello quiere llamar la atención del Gobierno.

“Y uno se pregunta cómo llegan estas maquinarias amarillas a estas zonas si no hay vías, no las ve nadie. Nadie se da cuenta, y no nos vamos a encontrar una ni dos sino muchas”, dijo.

La consecuencia es que por ejemplo, en López de Micay, la primera parada de la ruta humanitaria por el Andén del Pacífico, es una zona que no ha salido del conflicto y que la masacre registrada el pasado 30 de octubre de seis personas por enfrentamientos entre el Eln y las disidentes de las Farc, se había advertido.

Las disidencias además, abundan, “No nos creyeron en el Ejército cuando nos dijeron que estaban entre 800 disidentes y ahora en las mismas cifras del gobierno se habla de entre 1.000 y 2.000 disidentes”.

Hoy estará con las comunidades para identificar como está la salud la vivienda y la educación.