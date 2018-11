Las 24 canciones que Shakira tocó en el Parque Simón Bolívar

Si usted no pudo asistir al concierto de Shakira el pasado 3 de noviembre en Bogotá, le contamos cuáles fueron las 24 canciones que la artista interpretó ante más de 30.000 personas que asistieron al Parque Simón Bolívar.

Lea también: El Dorado World Tour brilló más que el oro en Colombia

Bogotá, que fue la última de las 55 presentaciones de la gira El Dorado World Tour, escuchó un recorrido musical de Shakira, que incluyó temas de varios de sus álbumes, desde ‘¿Dónde están los ladrones?’ hasta ‘El Dorado’. Además, no faltaron las canciones de los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, ni las colaboraciones que ha hecho con otros artistas como Alejandro Sanz, Nicky Jam y Maluma.

Lea también: ¿Quién fue la mujer que se robó el show de Shakira?

Este fue el setlist de Shakira en el Parque Simón Bolívar de Bogotá:

1. Estoy aquí

2. ¿Dónde estás corazón?

3. Loba

4. Si te vas

5. Nada

6. Perro fiel (con un fragmento de ‘El perdón’ de Nicky Jam)

7. Underneath your clothes

8. Me enamoré

9. Inevitable

10. Chantaje

12. Suerte

13. Tú

14. Amarillo

15. La tortura

16. Antología

17. Can't remember to forget you

18. Loca

19. Rabiosa

20. La la la

21. Waka Waka

22. Toneladas

23. Hips Don't Lie

24. La bicicleta

Lea también: ¿Por qué Shakira lloró en el Parque Simón Bolívar?

Después de siete años sin presentarse en Bogotá, Shakira regresó con este repertorio. ¿Cuáles canciones faltaron y cuáles sobraron? Esperamos su opinión en los comentarios.

Lea también: Las cinco “pintas” de Shakira durante el show en Bogotá