El Dorado World Tour brilló más que el oro en Colombia

El último concierto de la cantante barranquillera en su gira “El dorado world tour” detuvo el tiempo y la lluvia en Colombia.

Shakira y su encantadora voz, hicieron que muchas personas reunidas en el parque Simón Bolívar de Bogotá, vivieran un grandioso concierto. El torrencial aguacero que cayó en horas de la tarde, solo fue un recuerdo que permitió probar la fidelidad de todos los seguidores que resistieron sin quejarse. En el lugar se sentía la ansiedad de miles de personas que la estaban esperando con mucho tiempo de anticipación, algunos decidieron acampar unos días antes para tener los primeros puestos, otros llegaron desde muy temprano para no tener que hacer mucha fila. El tiempo se hacía eterno, pero lo único que los mantenía de pie era la anhelada espera de su llegada.

Lea también: ¿Quién fue la mujer que se robó el show de Shakira?

La escarcha, las pelucas y los atuendos dorados, fueron los protagonistas en las filas que rodeaban el parque. También se escuchaban miles de canciones en cada grupo reunido, en especial su ultimo sencillo ‘Nada’.

Lea también: Shakira sorprende a sus seguidores en Colombia

Después de esperar por horas, llego el momento de entrar al lugar donde la verían deslumbrando con su grandiosa voz.

Los gritos, la euforia, los nervios, las emociones y las lágrimas se sentían en todo el parque Simón Bolívar, aunque en muchos lugares también discutían por el puesto que estaban ocupando, pues habían esperado por horas para obtenerlo.

A las 7:30 de la noche salió el grupo ‘Sistema Solar’ a abrir el concierto, algo que no fue muy animado para muchos, pero para otros fue un momento de mucha alegría y baile. Después de unos minutos que estuvieran cantando estos artistas, se escuchaban los gritos de muchas personas que decían que el sonido no estaba bien, indiscutiblemente no lo estaba, pero a pesar de los gritos y peleas de miles de personas, nunca hicieron caso. Cuando terminaron volvió la intriga y la ansiedad a los seguidores, pues la agonía por ver a la fabulosa Shakira era mucha. A las 8:25 de la noche se escuchaban comentarios por todo el lugar, entre ellos; “Es para hoy”.

El esperado momento llego a las 8:30 de la noche con el video clip de su nueva canción ‘Nada’, algo que lleno de sentimientos encontrados a muchas personas, pues su video era muy nostálgico. Pero la inquietud de que saliera en cualquier momento era más cada vez más fuerte. Los gritos, las risas, la inquietud de cuál era su primer canción, era lo que más se escuchaba, también se escuchaban comentarios como; “¿Será que sale con alguna sorpresa?”, pero no, no salió con ninguna sorpresa, pero si con lo que muchos esperaban, con una de sus últimas canciones, “Estoy aquí”, canción que enloqueció a todo su público, los gritos no dejaban escuchar su voz.