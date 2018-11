¿Acoso o coqueteo? Una delgada línea en la era #MeToo

El debate en torno al acoso cada vez es más visible en la sociedad. Con la inclusión y el auge de las redes sociales los escenarios en que estos pueden presentarse aumentan.

Aparentemente la tecnología ha roto con brechas existentes en el el diario vivir como el hablarle a desconocidos o enviar comentarios sin pensar en las consecuencias.

Muchos critican que actualmente estamos viviendo "tiempos de indignación" y que cualquier comentario relacionado con la apariencia de las mujeres representa que se declaren víctimas de acoso.

Por eso, quisimos compartir una guía de actitudes que pueden salvarlo de no caer en situaciones incomodas que atenten contra las mujeres.

1. Si le escribe y no le responde no insista

Con la cantidad de canales para enviar mensajes lo complicado no es escribirlos sino que los respondan. Si la persona a la que le escribe no muestra interés en seguir la conversación, así le envíe miles de emoticones, no insista.

No es necesario que sature a esa persona con cientos de mensajes en todas las redes sociales buscando conseguir un poco de atención. Esto puede ser considerado como acoso cibernético.

2. Si le dijeron que NO, es hora de parar

Rendirse no es sinónimo de cobardía. Una vez le dejan las cosas claras lo mejor es que siga su camino. Seguramente si sigue insistiendo pase a ser "el intenso" que siempre aparece.

3. Guarde las poses de macho en el cajón

No hay nada más aburridor que un hombre que se considere el "macho alfa". Evite comentarios subidos de tono o con doble sentido y más aún si no hay confianza.

4. No le invite cosas no solicitadas

Independientemente de si una mujer recibe o no algún detalle de su parte, NO es sinónimo de que vaya a tener alguna relación con usted. Quizá recibió su detalle como signo de amabilidad. Asimismo, tampoco se convierte en una oportunidad para que la llene de detalles todos los días, todo el tiempo. Esto puede llevar a que se sienta presionada a hacer cosas que no le interesan.

5. No la fuerce a nada

Si sale con usted pero no quiere besarlo no la obligue. Una salida consensuada puede ser el primero de muchos paso que pueden darse para poder tener una relación.

Ojo, incluso si durante la salida tienen acercamientos y la situación se calienta, ella está en todo el derecho de parar cuando estén en plena acción. Hay una línea muy delgada entre insistencia, acoso y violación.

6. No le envié fotos de su miembro

Las redes sociales permiten conocer personas que estaban fuera del imaginario. Hoy en día una de las principales acciones relacionadas con el acoso tiene relación directa con la difusión de imágenes con alto contenido sexual sin solicitud.

7. No sea el "buen amigo" de las amigas

En la guerra y el amor no todo se vale. Querer conquistar a alguien no necesariamente implica que deba ser amigo de todo el grupo de amigos. Volvemos al punto 2: Si le dijeron que NO, es hora de parar.

8. Jamás llame borracho

Puede sonar cliché, pero no está demás recordar que este escenario es quizá uno de los más bajos a la hora de querer impresionar a alguien.

9. No la espié desde perfiles falsos o de amigos

Si usted ha realizado alguno de los puntos mencionados lo más probable es que lo hayan bloqueado o hayan tomado medidas para que usted no tenga acceso a contenidos o publicaciones que ella comparta.

Aquí es cuando la creación de perfiles o el pedirle a un amigo que le envié información se convierte en ACOSO. En serio, si le dijeron que NO, es hora de parar.

10. Los piropos a su tiempo

Las palabras "bonitas" o cumplidos pueden generar cientos de suspiros. Pero, hay que saber cuándo es el momento para decirlos. Por favor, evite a toda costa hacer comentarios en la calle a mujeres desconocidas. Todo se basa en el grado de confianza, que no pase por acosador.