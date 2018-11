Semana de Champions y Sudamericana: Agéndese con los partidos

La Champions League regresa esta semana con la cuarta jornada. Se destacan los partidos entre Inter Vs. Barcelona, Juventus Vs. Manchester United y Real Madrid Vs. Viktoria Plzeň.

La Europa League también tendrá actividad y La Copa Sudamericana con Santa Fe - Junior por las semifinales.

Así serpa la semana:

Champions League

Martes 6

12:55 Mónaco Vs. Brujas

12:55 Estrella Roja Vs. Liverpool

3:00 PM Atlético de Madrid Vs. Borussia Dortmund

3:00 PM Tottenham Hotspur Vs. PSV

3:00 PM Inter Vs. Barcelona

3:00 PM Napoli Vs. PSG

3:00 PM Porto Vs. Lokomotiv Moscú

3:00 PM Schalke 04 Vs. Galatasaray

Miércoles 7

12:55 PM CSKA Moscú Vs. Roma

12:55 PM Valencia Vs. Young Boys

3:00 PM Bayern München Vs. AEK Atenas

3:00 PM Benfica Vs. Ajax

3:00 PM Olympique Lyonnais Vs. Hoffenheim

3:00 PM Manchester City Vs. Shakhtar Donetsk

3:00 PM Viktoria Plzeň Vs. Real Madrid

3:00 PM Juventus Vs. Manchester United



Copa Sudamericana (semifinal)

6:45 PM Atlético Paranaense Vs. Fluminense

Jueves 8

12:55 PM Spartak Moscú Vs. Glasgow Rangers

12:55 PM Rapid Viena Vs. Villarreal

12:55 PM Akhisar Belediye Vs. Sevilla

12:55 PM BATE Vs. Chelsea

3:00 PM Arsenal Vs. Sporting Lisboa

3:00 PM Real Betis Vs. Milan



Copa Sudamericana (semifinal)

7:45 PM Independiente Santa Fe Vs. Junior