Duque abre la puerta a buscar alternativas diferentes al IVA

El presidente manifestó que el país necesita una solución estructural y no paños de agua tibia que obliguen a hacer reformas tributarias cada dos años que no resuelven los problemas presupuestales de fondo.

Defendió la propuesta de bajar los impuestos a las empresas señalando que el país debe dejar de verlas como la vaca lechera cada vez que hay problemas financieros y en ese sentido manifestó que esta reforma lo que busca es aliviar la carga tributaria para que haya generación de empleo de calidad y reactivación económica.

“Sé que hay debates que son difíciles pero que hacemos, nos vamos por la fácil, buscar paños de agua tibia, con reformas tributarias cada dos años,… somos capaces de llegar al debate parlamentario no a destruirnos sino a que todos participemos, no pretendemos llegar a imponer criterios ni mucho menos con espíritu dogmático, pero la invitación es a que no solo nos opongamos sino que construyamos entre todos esta realidad … El estado no puede seguir viendo a los que generan empleo como una vaca lechera que ordeña para poder gastar más”, precisó.

Reitero que el gobierno reducirá el gasto de funcionamiento en más de seis billones los próximos cuatro años y que espera que la economía colombiana crezca por encima de 4,5 % el año entrante.

