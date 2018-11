En firme condena de 25 años contra Martín Morales Diz

Las Salas de la Corte Suprema de Justicia están divididas o al menos, así lo estuvieron con la condena que profirió la Sala Penal de este tribunal contra el ex congresista Martin Morales Diz. Una condena de 25 años por los delitos de concierto para delinquir, porte de Estupefacientes, tentativa de homicidio y porte de armas, todos por parapolítica.



La Sala Civil del mismo Tribunal había la había tumbado favoreciéndolo en una tutela. Esto, porque señaló que no se le había garantizado la doble instancia y porque habría recibido un trato diferente al del ex gobernador Alfredo Ramos, pues su expediente sí se envió a la Sala de Juzgamiento para que se le cumpliera con ese derecho.



La Sala Penal apeló, diciendo que no enviaron el proceso de Morales Diz a primera instancia por una razón específica: a diferencia de Ramos, el excongresista estaba bajo medida de aseguramiento y podía quedar libre si no se decía rápidamente en algún caso.



La Sala Laboral ya decidió y revivió la condena, asegurando que la Sala Penal tenía plena competencia sobre los aforados hasta la entrada en funcionamiento de las salas especiales de Instrucción y Juzgamiento.