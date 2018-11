Isaksson pidió perdón por millonarios sobrecostos en Reficar

El exjefe del grupo legal de reficar, Nicolás Isaksson, en una junta extraordinaria de Ecopetrol, pidió perdón por haber ocultado información en los sobrecostos que se presentaron en la modernización de la refinería de la ciudad de Cartagena.

Isaksson llegó a un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación para servir de testigo en la investigación que lo dejó como imputado, de los millonarios sobrecostos en el proyecto de ampliación y modernización de REFICAR.

Aclaró que nada de los sobrecostos que se presentaron en el proyecto no representó un beneficio personal e indicó que no recibió dinero y que no se benefició de ninguna manera.

Añadió que todas sus actuaciones fueron enmarcadas y siguiendo instrucciones de la gerencia y que en muchas ocasiones fueron avaladas por las juntas directivas.

“Sinceramente debo pedirles disculpas a ustedes, y lo más importante al país en general por lo ocurrido, y espero que esto sirva de alguna manera para esclarecer un poco lo que ha pasado y que no se repitan estos hechos”, manifestó.

Explicó que comenzó a trabajar en agosto de 2008 y se retiró en el 2016 y tenía como roll ser el líder del grupo de abogados de la compañía REFICAR.

Entre los investigados por estos hechos se encuentran Orlando Cabrales, presidente de Reficar 2009-2012; Reyes Reinoso Yáñez, presidente de Reficar 2012-2016; Felipe Arturo Laverde Concha, vicepresidente jurídico de Reficar; Philip Kent Asherman, representante legal CB&I 2010 y Masoud Deudehban, representante legal CB&I 2009 entre otros.