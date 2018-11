Murió Amal Hussain, la niña que es símbolo de la tragedia en Arabia Saudita

Amal Hussain, era una niña yemení con tan solo siete años de edad, que se convirtió en el símbolo de la tragedia compasiva que vive ese país, el cual es arruinado por la guerra.

El diario The New York Times, hizo un reportaje titulado 'The Tragedy of Saudi Arabia’s War' (La tragedia de la guerra de Arabia Saudita), el cual iba acompañado de una desgarradora imagen de la pequeña Amal.

Esta publicación genero angustia a los lectores y muchos decidieron ayudar a la familia de la niña, pero sus ayudas no fueron suficientes para lograr salvarle la vida.

La niña murió en un campamento de refugiados el pasado jueves 1 de noviembre. Su madre fue la que comunico esta triste noticia y añadió que su corazón estaba roto, pues su hija siempre tenía una sonrisa a pesar de las situaciones por la que estaban pasando.