‘The Heist’, la nostalgia e innovación juntas en Marvel´s ‘Spider-man

Sin duda alguna, Marvel´s Spider-Man se convirtió en uno de los videojuegos más interesantes del 201 8, destacando por su historia original, construcción de personajes y la posibilidad de alternar entre misiones principales, secundarias e interactuar con el mundo abierto que ofrece este título.

Ahora con la llegada del primer DLC del juego ‘The City That Never Sleeps’, que se dividirá en tres partes. En esta oportunidad, nos ocupamos de ‘The Heist’ que sorprenderá a los seguidores más fieles del ‘arácnido’.

Trama Central

En primer lugar, por la inclusión de dos personajes icónicos en este universo como los son la ‘intrépida’ Felicia Hardy, más conocida como ‘Black Cat’ y ‘Hammerhead’, siendo esta primera la protagonista de la trama, recordándonos su historial criminal. En Marvel’s Spider-Man, pasará de robar obras de arte a memorias USB con información crucial para el desarrollo del juego. Además de mostrarnos detalles de su pasado y una química increíble con Spider-Man, teniendo que trabajar en equipo para conseguir sus objetivos.

Spider-Bot

Pero sin duda alguna, el punto más fuerte de esta nueva entrega, es el ‘Spider-Bot’, un robot en forma de araña que nos permitirá realizar distintas tareas, entre ellas, desactivar bombas ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad.

Otros

Como puntos adicionales, se agradece una escena post-crédito al final de este primer episodio para dejar al jugador con 'ganas de más', y la relación que establece Peter Parker con Miles Morales, un personaje que 'partirá en dos' el futuro de nuevos lanzamientos.