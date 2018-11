Médico denuncia supuesto caso de racismo en batallón del ejército

Caracol Radio conoció el supuesto caso de discriminación del que habría sido víctima el médico Howard Jiménez, trabajador del Batallón Córdova con sede en Santa Marta.

El profesional de la salud denunció que el general Jairo Leguizamón Rivas, comandante de la segunda brigada del Ejército en Barranquilla, utilizó groserías en su contra por ser negro.

"Primero me comienza a gritar un sargento y me dice que son órdenes del general Leguizamón y que si no me gusta que yo lo llame, yo le pedí al sargento que no me gritara más" señaló Jiménez.

A reglón seguido explicó que pasada una hora llegó el general a su puesto de trabajo, y le dijo "bueno hermano ahora si dígame qué fue lo que pasó, (en referencia al altercado con el sargento) y le empiezo a relatar los hechos, no me deja terminar, me dice ya basta, que ya había escuchado suficiente y ahí me dice, hermano a la final usted está en nuestra casa y en nuestra casa usted tiene que adaptarse y hacer lo que nosotros queramos".

"En un momento yo le digo (general) esto empezó mal, mejor yo me retiro, y cuando me voy retirando me grita, cómase su mierda, negro hp", señaló el médico Jiménez.

Explicó que todo comenzó porque le retuvieron su almuerzo a la entrada del Batallón Córdova.

"Los hechos ocurren el día 30 de octubre. Ese día me encontraba de turno en el dispensario del Batallón Córdova acá en Santa Marta, y tenía turno corrido de 7 de la mañana a 7 de la noche, y como es usual cuando hago ese tipo de turnos mandé a pedir el almuerzo, para que el domicilio me lo llevara hasta la urgencia del dispensario", narró el Médico.

Añadió que "el domiciliario me llamó y me dijo que no lo dejaban pasar el almuerzo, total que me tocó pedirle el favor a un compañero médico, que vigilará la urgencia mientras yo me acercaba a la guardia a pedir el almuerzo, cuando me acerque allá, le dije al sargento que estaba de guardia, mijo porque no me dejas pasar el almuerzo, tu sabes que estoy en urgencia y trata de que cuando los médicos estemos en ese turno nos colaboren porque no podemos dejar eso solo y el sargento enseguida comenzó a gritar y me dijo que era una orden del general Leguizamón y que si no me gustaba que lo llamara".

El médico Jiménez aseguró que denunciará este presunto caso de racismo ante la Procuraduría, Defensoría y Fiscalía para que inicien la respectiva investigación contra el general.