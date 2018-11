Barack Obama: "Donald Trump, él es un síntoma, no la causa"

El ex presidente Barack Obama volvió a la atención pública el viernes, pronunciando un discurso sobre las elecciones de mitad de período en U of I en Urbana-Champaign. Barack Obama, en Global News Un punto que Obama hizo durante su discurso fue que Estados Unidos históricamente ha luchado con el progreso y la "reacción al progreso". El ex presidente afirmó que actualmente estamos en uno de esos momentos de retroceso como país. Barack Obama, en CNN Obama

agregó: Barack Obama, en CNN Según una fuente de CNN, Obama y Trump no han hablado desde la inauguración. De acuerdo con un funcionario de Obama, también se planean viajes de campaña adicionales para Pensilvania en septiembre, así como una recaudación de fondos en Nueva York para el Comité Nacional Nacional de Redistribución de Distritos.