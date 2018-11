¿Qué duquesa de la realeza británica es más influyente? /

La consultora Brand Finance publicó recientemente un estudio de opinión realizado en Estados Unidos sobre la realeza británica y constató el gran impacto que ha tenido la llegada de Kate Middleton y Meghan Markle en la familia real.

Según el estudio "con la llegada de los miembros más jóvenes de la familia real han reestimulado el interés sobre Reino Unido entre los jóvenes estadounidenses", aseguró el estudio titulado 'The Royal Touch: UK & British Luxury Brands Receive Boost from Popularity of Young Royals' publicado el 25 de octubre por Brand Finance.

Los resultados son increíbles, la percepción de la realeza ha cambiado de manera favorable generando una receptividad positiva, además, el 66% de los estadounidenses dicen que "aman" o que les "gusta bastante" el Reino Unido.

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, es la integrante de la familia real británica más influyente en EEUU, de acuerdo con este estudio, y también es la más querida.

En el caso de Meghan Markle, quien es estadounidense, un 35% de los encuestados indicó que ve en ella una prescriptora para sus compras.

Según el informe, un 56.4% de las mujeres estadounidenses se comprarían una prenda de ropa si ven que la lleva puesta Kate Middleton, frente a un 50.3% que dicen que lo harían si el look es de Meghan Markle.

La encuesta determinó que entre las figuras públicas de Reino Unido, Kate Middleton es la que más gusta en Estados Unidos. Un 70.8% de los consultados manifestaron 'love' o 'like' por la duquesa de Cambridge.

Finalmente, el informe de Brand Finance se realizó con los datos obtenidos de una encuesta realizada a través de Internet a 1,515 adultos en Estados Unidos, de los cuales 510 se seleccionaron para representar la percepción general en el país sobre Reino Unido y la familia real británica.