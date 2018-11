Consejo de Estado anuló elección del presidente de Comisión de Acusaciones

El Consejo de Estado decidió declarar nula la elección del representante a la Cámara por Arauca, Luis Emilio Tovar Bello, al considerar que incurrió en doble militancia.

Según la corporación, el representante del Centro Democrático apoyo a Andrés Acosta Acosta, un candidato inscrito a la Cámara por Bogotá por Cambio Radical, colectividad distinta a la que pertenece.

La Procuraduría había pedido que se declara la nulidad de su elección porque faltó al deber de “lealtad con el partido político que lo avaló al respaldar a un aspirante a la Cámara que no hacía parte de la colectividad a la cual pertenecía”.

El demandante había señalado “que el Centro Democrático, a través del cual logró el respaldo y posterior inscripción el demandado, no avaló la candidatura del señor Acosta Acosta para la Cámara por Bogotá ni realizó alianzas políticas con Cambio Radical, ya que el Centro Democrático avaló e inscribió lista propia para dicha corporación por Bogotá”.