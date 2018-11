Ariana Grande cubre uno de los tatuajes en honor a su ex Pete Davidson

Desde que se confirmara que Ariana Grande y Pete Davidson habían roto su compromiso tras un romance exprés de cinco meses, ciertas fuentes cercanas a la pareja no han dejado de advertir que no habría que descartar aún la posibilidad de que en un futuro se dieran una nueva oportunidad, cuando ella no se viera ya sobrepasada por los acontecimientos que ha tenido que afrontar en los últimos meses y que incluían el trágico fallecimiento de su expareja Mac Miller.

Sin embargo, el hecho de que los dos jóvenes no hayan perdido el tiempo a la hora de eliminar todos los recuerdos de su romance, comenzando por los tatuajes que se hicieron a juego, parece apuntar en otra dirección.

El humorista fue el primero que decidió modificar uno de los diseños que se había grabado en honor a su entonces novia: unas orejitas de conejo que han sido uno de los símbolos de la cantante y que él ha modificado hasta convertirlas en un corazón. Ariana, por su parte, optó por un práctico y discreto vendaje para cubrir el nombre 'Pete' que se había tatuado en el dedo meses atrás de cara a su primera aparición pública tras la ruptura, en el especial 'A Very Wicked Halloween' de la cadena NBC.

Por el momento no está claro qué ha sido de ese diseño, pero lo que sí se ha desvelado ya es qué ha sucedido con el tatuaje 'REBORN' que compartían su ex y ella. En un video publicado por la artista en su cuenta de Instagram durante una reunión con amigos, se puede apreciar perfectamente que la palabra ha desaparecido bajo un nuevo diseño que se asemeja a una pluma.

"No tengo palabras para describir lo mucho que quiero y lo agradecida que estoy por estos seres humanos que me ayudan constantemente a hacer limonada cuando la vida me da limones y que literalmente consiguen curarme y recomponer los trozos rotos", ha escrito la estrella del pop junto a la imagen para reconocer el apoyo que le han dado sus seres queridos en estos complicados momentos.