Carlos Vives rechazó la propuesta política que le hizo el presidente Duque

Días anteriores el presidente colombiano Iván Duque, dijo que le gustaría ver al artista Carlos Vives como mandatario de los samarios exaltando su trabajo en la ‘Fundación Tras La Perla’.

"Como yo no me puedo medir en la política no puedo decir muchas cosas pero creo que todos los que estamos acá, algún día quisiéramos verlo como alcalde de Santa Marta; ahí se la dejo".

Durante el foro Ambiental ‘Contaminación de la bahía y desabastecimiento de agua potable’, el cantante se manifestó ante la propuesta de Iván Duque y afirmó:

“¡No aspiro a más nada, porque no sé hacer nada!, no estoy preparado ni siquiera para la administración de mis cosas, mucho menos para la administración de las cosas de todos ustedes. Necesitamos gente seria en eso. ¡Esa es la verdad!”.

Y además agregó que le gusta trabajar por el bien de su comunidad: “Si yo me voy a poner al servicio de la ciudad de Santa Marta, toco la puerta del alcalde, toco la puerta del gerente del Puerto, toco la puerta de la Gobernación, del partido que sea. Y su forma de pensar, su religión, me tienen sin cuidado”.