Paul Logan se niega a aceptar que su carrera de youtuber pudo haber acabado

Después de la polémica que generó al publicar un vídeo en lo que más le gustó el cuerpo de la vida un hombre que se había ahorcado en influencer conocido como el bosque de los suicidios de Japón, y más en el concreto de qué el público debe ser un hombre nuevo y darle otra oportunidad sin miedo a equivocarse.

The Hollywood Reporter, en una extensa entrevista en la que reflexionó sobre los motivos que precipitaron su caída en desgracia -una que él mismo sabe que está más que anunciada- y sus los propios sentimientos en el mundo entero le dio la espalda: "Odiaba que me odiasen", resume al respecto.

"Todo había sido como la seda durante el ascenso hacia lo más alto. Teníamos entre las manos un espectáculo con una audiencia mayor que muchas de las grandes producciones de televisión, sin presupuesto ni productores, actores, guionista o equipo de edición. Algo iba a acabar saliendo mal, y lo hice, solo que en mi caso fue posible en la mayor escala posible ", asegura el bloguero, que en los últimos meses ha reducido su actividad y el contenido que publica en la plataforma en la comparación con los niveles de contenido de material -un video al día, sin excepciones, durante más de un año- que subía anteriormente.

El joven de 23 años no se ha convertido en el tema de la vida. En concreto, un tuit del actor Aaron Paul en la calificaba de "pura basura" y expresaba su deseo de que "ardiera en el infierno" se trata en una especie de resumen del sentimiento generalizado de la esfera virtual hacia Logan, pero cuando Lo que no podría tener crédito a sus ojos porque siempre había sido considerado como si tuvieran una buena relación.

"Se me acercaba en cualquier evento en que coincidiéramos, me estrechaba la mano y me daba palmadas en la espalda mientras decía: 'Me encanta lo que estás haciendo'. Pero entonces sucedió todo eso y de pronto Aarón me dice que me vaya al infierno No puedo dejar de pensar: "Pero si me dijiste que era tu colega cuando nos conocimos, ¡todo iba bien entre nosotros! Si hasta tenemos el mismo publicista", revela el mensaje del intérprete de 'Breaking Bad', que solo Se puede definir como "una puñalada por la espalda".

Pese al escarnio público, la retirada del apoyo de YouTube representada en la interrupción del servicio que le permite monetizar los anuncios en su canal -esta función ha vuelto a ser restaurada desde entonces- y la cancelación de muchos proyectos que se traían entre manos, lo cierto es que el número de suscriptores de Logan en la plataforma ha aumentado en un millón y no tiene ninguna intención de retirarse, aunque sí ha sido rehabilitado en cierto modo para aparcar en un lado la imagen de joven insensible que cultivaba antes.

"Buena suerte a la hora de intentar", responde tajante durante la conversación cuando se da la posibilidad de hacerlo en el mismo medio que la muerte. "Resulta muy sencillo decir: 'Logan Paul ha destrozado su carrera, está acabado'. Pero el único que puede decidir si eso es cierto es yo. Podría ser el caso sí, no sé, me paso el resto de mi vida durmiendo... Crear es mi pasión”.