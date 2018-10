Víctimas piden que no se archive investigación por 'Cartel de los Vándalos'

La Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia iba a decidir hoy si precluía o seguía la investigación en contra de los generales en retiro Rodolfo Palomino y Luis Eduardo Martínez por el 'Cartel de los Vándalos', una publicación que hizo la Policía sobre 48 personas acusadas de ser responsables de disturbios en Bogotá en el año 2013.

La decisión se iba a dar por la petición que hizo el Fiscal, Julio Ospina, quien señaló que ninguno de los dos actuó con dolo sino con la intención de identificar a los posibles responsables, pero el abogado de las víctimas se opuso, pues aseguró que no tenían conocimiento de dicha petición y hay muchas cosas que no se han esclarecido y las víctimas, Jorge Alejandro Ospina víctimas, Cristian Darío Arango y María Angélica Arias, fueron afectados.

Germán Romero, es su defensor y aseguró que incluso la Corte Suprema de Justicia había señalado que esta práctica estaba prohibida.

"Aquí la Corte Suprema de Justicia les ha dicho: 'ustedes no pueden andar configurando carteles exponiendo la imagen de personas si no tienen un proceso judicial claro y contundente que pueda aportar en ese sentido. Ellos ya conocían que ese tipo de actuaciones que realizaron el 30 de agosto de 2013 estaban prohibidas por decisiones judiciales. Entonces no se puede alegar hoy que ellos no sabían que eso producía un daño cuando sí se hacen daños, pero más aún está prohibido", dijo.

Aseguró que archivar el proceso, "Es una forma de decirle a las personas víctimas del abuso de poder que no hay investigaciones responsables, fundamentadas para este tipo de casos".

Además hay muchos aspectos que cuestiona, por ejemplo, que la Fiscalía haya dicho que no hay pruebas contra ellos, cuando la Policía certificó que sí entregó documentos relacionados con el proceso.

"Esto es contundente señores magistrados, esto es contundente al soporte que trajo la Fiscalía para pedir preclusión donde los subordinados de ellos dijeron que aportaron esos documentos porque ellos hicieron un trabajo legal, de entregar esos elementos que ciudadanos de bien entregaron por correo electrónico y mínimamente se debió haber investigado de manera más rigorosa", afirmó.

La decisión finalmente no se tomó y se programó continuar la diligencia hasta el próximo 5 de diciembre.