Cristiano Ronaldo y su familia sorprenden con sus disfraces /

Cristiano Ronaldo ha dejado de lado todo tipo de polémica para enfocarse en mantener su nivel con la Juventus de Turín y permanecer con su familia, misma con la que festejó Halloween.

El delantero luso compartió una fotografía mediante su cuenta de Instagram donde se ve junto a su novia Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos, que portan máscaras aterradores para esta época.

Lea También: ¡Cristiano Ronaldo es la persona más seguida en Instagram!

La fotografía ya cuenta con más de 5 mil de 'me gusta' y más de 5 millones de comentarios en solo unas pocas horas, además, acompañó la imagen con el siguiente mensaje: "Happy Halloween to everyone!".