Kanye West siente que fue usado políticamente

El rapero estadounidense Kanye West aseguró en su cuenta de Twitter que se siente "utilizado" y que se alejará de la política para dedicarse por completo a su carrera artística.



"Mis ojos están ahora bien abiertos y ahora me doy cuenta de que he sido utilizado para difundir mensajes en los que no creo", escribió el rapero en su cuenta oficial de Twitter, en la que tiene 28,7 millones de seguidores.



"¡Voy a distanciarme de la política y a enfocarme completamente en ser creativo!", añadió.



West, una referencia fundamental del hip-hop estadounidense, atrajo la atención de los medios en los últimos tiempos al mostrar su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Este respaldo del músico, muy criticado por muchos de sus seguidores y por diferentes voces del mundo del espectáculo en Estados Unidos, alcanzó su punto culminante el pasado 11 de octubre cuando visitó la Casa Blanca para hablar con Trump sobre la violencia de pandillas y la reforma del sistema penitenciario en el país.



Con las cámaras de televisión presentes, West, con una gorra roja con el lema "Make America Great Again", se refirió a Trump como su "héroe" y le dio las gracias por hacerle sentir "como Superman".



"Cuando le digo a un progresista que me gusta Trump, me dicen, 'oh, pero si es racista'. ¿Creen que el racismo me puede controlar? No, eso no me puede detener, es un muro invisible", afirmó el artista en un improvisado y desconcertante monólogo en el Despacho Oval.



Anteriormente, su mujer, Kim Kardashian, también había acudido a la Casa Blanca para hablar con Trump acerca de las cárceles y condenas penitenciarias en Estados Unidos.