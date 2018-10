¡Siete hijos! Kanye West quiere agrandar su familia

Aunque desde principios de este año el matrimonio formado por Kanye West y Kim Kardashian puede presumir abiertamente de haberse convertido también en familia numerosa -las celebridades son padres de North (5 años), Saint (2 años) y Chicago (ocho meses)-, parece que el afamado rapero no está en absoluto conforme con una descendencia de solo tres niños y, de hecho, estaría tratando de persuadir a su afamada esposa para que ambos sigan ampliando su descendencia hasta llegar nada menos que a los siete retoños.

"Kanye quiere tener muchos más. Me ha estado presionando demasiado últimamente. Quiere siete niños en total y no se mueve de ese número", ha confesado la propia Kim en un fragmento del último episodio del programa de telerrealidad 'Keeping Up With The Kardashians', antes de dejar claro que semejante idea constituye, a su juicio, una auténtica "locura".

"Siete hijos es una locura. No creo que pueda, especialmente en el mundo actual en que vivimos", ha explicado en una sincera conversación con su buena amiga Larsa Pippen.

Al margen de los retos que se desprenderían de volver a recurrir a la gestación subrogada para traer más niños al mundo, el mayor temor que alberga la estrella televisiva en ese sentido reside en la posibilidad de que no pueda garantizar la seguridad de sus hijos en el marco de un clima social que, al menos en Estados Unidos, se ha visto marcado en los últimos tiempos por un aumento en la frecuencia e intensidad de los tiroteos masivos.

"La verdad es que cada vez soy más escéptica ante la idea de tener más hijos porque, literalmente, hay noches en las que no pego ojo pensando en cómo van a sobrevivir mis hijos en un mundo tan caótico como el que tenemos a día de hoy", ha expresado en su programa.