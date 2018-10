Deportivo Cali dejará ingresar hinchas de Santa Fe pero con condiciones

Juan Andrés Carreño, presidente de Independiente Santa Fe, se reunió con directivos del Deportivo Cali para tratar el tema de la no entrada a hinchas ‘cardenales’ al estadio de Palmaseca, al partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En días pasados la alcaldía de Palmira anunció, en un comunicado oficial, que le prohibiría el ingreso al estadio Palmaseca, a hinchas santafereños para el partido entre Santa Fe y Cali, por Copa Sudamericana.

“Esta mañana tuve una reunión con dirigentes del Deportivo Cali porque al parecer ha habido una preocupación por parte de Conmebol porque no se le ha garantizado al equipo visitante la posibilidad de que accedan sus hinchas, que es uno de los preceptos fundamentales en la reglamentación de Conmebol”, aseveró Carreño.

“El artículo 78 de la Conmebol establece que se suspenda un partido u ordene el cambio de escenario, cuando por distintas razones no se esté cumpliendo con estos preceptos, entre ellos el de permitir la asistencia de la hinchada visitante, por esa razón hicimos una reunión en la que quedo claro que en primer lugar tenemos que cumplir con la decisión de la alcaldía de Palmira, en el sentido de no permitir el acceso de barras visitantes, no compartimos esa decisión pero la respetamos”, dijo el presidente de Santa Fe.

Finalmente, Carreño dio luz verde para que hinchas de Santa Fe asistan este martes al estadio de Plamaseca, pero con algunas condiciones.

“Nos pusimos de acuerdo con Deportivo Cali, en el sentido de que no exista restringión para que cualquier aficionado pueda ir al estadio por su cuenta, que puedan comprar una boleta y puedan asistir al compromiso y apoyar a su equipo. En principio se prohibirá el uso de prendas de Santa Fe, el consejo a los hinchas de Santa Fe es que vayan, pero con una indumentaria distinta a la del equipo”, puntualizó Carreño.