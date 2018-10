Osorio: "Queremos llegar lo más lejos posible en la Copa América 2019"

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio, tuvo una entrevista exclusiva con la página web de la FIFA, y dialogó sobre sus objetivos con la Selección de Paraguay y su experiencia con México.

Aquí la entrevista realizada por la FIFA:

Juan Carlos, a nivel personal, ¿cómo encara esta nueva etapa?

Estando en el Mundial me preguntaba si, por disfrutar tanto el día a día, no debería regresar a dirigir clubes. Pero en Rusia me di cuenta de que competir a ese nivel es una experiencia fantástica. Entonces pensé en encontrar una selección donde tuviéramos la posibilidad de ir a un Mundial, pero en la que el día a día fuera una probabilidad.

¿Y Paraguay le brinda esta posibilidad?

En Sudamérica se valoran los micro ciclos de trabajo, en los que uno entrena de lunes a jueves con los jugadores, y luego regresan a sus clubes para jugar el fin de semana. Paraguay cumple con esas condiciones. En Asunción hay 10 equipos profesionales, así que trabajaremos con un grupo de futbolistas que se irán familiarizando con nuestra metodología. Al mismo tiempo, intentaremos mejorarlos no solo con las prácticas, sino compitiendo con los mejores que están en el país.

¿Qué otros aspectos del fútbol paraguayo lo sedujeron?

Hay algunas cuestiones futbolísticas puntuales, como por ejemplo una nómina con muchos zurdos. Para nosotros tiene mucha importancia en el juego, sobre todo en posiciones naturales de mitad de cancha para atrás. Hay dos o tres que pueden cumplir el rol de centrales o laterales por izquierda con ese perfil. Lo mismo en el medio y arriba, en puestos claves como los extremos. También tuvimos en cuenta su poderío en el juego aéreo, una virtud cada vez más necesaria. Los números de goles anotados por la vía de pelota parada en los últimos dos Mundiales así lo demuestra.

En una de sus primeras conferencias de prensa habló de acercar la gente a la selección. Luego abrió las prácticas al público. ¿Qué busca?

Es nuestra obligación acercar la selección a la gente. En la medida que los paraguayos sientan que tengan acceso, será beneficioso para todos. El fútbol, como juego colectivo, fue, es, y será un deporte de opiniones, y es nuestra obligación estar abierto a todas esas opiniones, analizarlas y debatirlas.

Por lo que dijo en esa misma rueda de prensa, eso incluye a todos los clubes…

Sí, no queremos un equipo cerrado a un club o a una ciudad, todos deben creer en la probabilidad de aportar jugadores. Y es importante que entiendan lo que hacemos, porque a veces no prestan a sus jugadores creyendo que en las fechas FIFA, el trabajo con la selección es una carga extra. Deben saber que, como metodología, apuntamos a desarrollar su capacidad de tomar buenas, mejores y más rápidas decisiones durante el juego. Y de eso también sacarán provecho los mismos clubes.

¿Cuál será el objetivo de Paraguay en la Copa América 2019?

Llegar lo más lejos posible, porque se va a competir con selecciones de las mejores, como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile. Es un reto de alto nivel, y una oportunidad extraordinaria de tener alta competencia.

Después llegarán las eliminatorias mundialistas. ¿Qué preocupación le genera la preparación para el clasificatorio de Qatar 2022?

La dificultad en encontrar otro tipo de competencia internacional. Nos gustaría jugar con las selecciones europeas que estuvieron entre los ocho mejores del Mundial, como Croacia y Suecia, pero con la nueva Liga de Europa será difícil. La idea es familiarizase con ese tipo de competencia que llegará al Mundial, que es a donde queremos llegar.

Tras dirigir a México, y con experiencias previas en Sudamérica, ¿qué diferencias nota entre las eliminatorias de la CONCACAF y la CONMEBOL?

La competencia en la eliminatoria sudamericana tiene un nivel muy alto, producto de la gran cantidad de jugadores en los principales campeonatos europeos. Y creo que sacará ventaja el que tenga la mayor cantidad de jugadores en los clubes de punta de esas cuatro o cinco mejores ligas.

Con la materia prima que cuenta en Paraguay, ¿estima que puede aplicar un sistema de rotación de jugadores como la que utilizó en México?

Siempre habrá posibilidad para diferentes jugadores y estructuras de juego sin renunciar a la idea que pretendemos, y para la cual nos entrenamos. Ojalá se perciba ante los distintos rivales, entiendo que cada juego y rival trae cuestionamientos y formas de jugar diferentes.

¿Qué tipo de equipo le gustaría que vieran los paraguayos?

Uno que no renuncie a la idea de juego que los caracterizó por muchos años, y que históricamente le ha dado buenos resultados, con jugadores vehementes y de personalidad. Y que cuando el juego lo permita, tenga un plan B. Que se perciba que el fútbol de elaboración también es una idea que puede desarrollar Paraguay.