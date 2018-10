Coronel Mejía: Portaré el uniforme hasta que los altos mandos lo decidan

El coronel Hernán Mejía, condenado en primera instancia y cuya decisión se encuentra en apelación, aseguró que seguirá vinculado al Ejército hasta que sus superiores lo decidan.

“Veremos que ocurre en estos días siguientes, pero por mi tiempo, por mi grado ya esa opción (retiro) hay que tenerla en cuenta (…) la institución no me puede defender y me toce defenderme a mí y eso hace que las cosas no se den muy cómodas”, dijo el excomandante del batallón la Popa.

Frente a su comparecencia a la Justicia Especial de Paz dijo que allí irá a contar la verdad. “Espero que en la Justicia Especial de Paz salga a brillar la verdad”, señaló.