Piden suspender al Contralor de Bogotá

El senador Gustavo Bolívar, presentó ante la Procuraduría una solicitud para la suspensión provisional del actual Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, a quien la Fiscalía le imputará cargos este próximo Lunes por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, entre otros.

“Es poco ético e inconveniente que la capital del país mantenga como Contralor a un funcionario investigado por delitos de corrupción, un cargo que tiene como función principal cuidar los más de 20 billones de pesos que debe invertir el Distrito para 2018."El congresista se acoge a la facultad que tiene la Procuraduría General de la Nación para separar funcionarios del cargo, contemplada en el *artículo 157 de la ley 734 de 2002*, que señala la suspensión provisional, como el proceso durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o graves, para que se pueda ordenar motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, posibilite la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.

“Los ciudadanos de Bogotá, necesitan un contralor que garantice que en la ejecución de los recursos no hay corrupción y que no tenga cuestionamientos éticos y jurídicos. Por tanto, debe separarse del cargo hasta tanto no se compruebe su inocencia por los delitos por los que se le investiga, solicitamos que en el marco de su competencia, el Procurador tome las medidas necesarias y proteja los recursos de los bogotanos”.

Según información de la Fiscalía, se imputarán cargos al Contralor de Bogotá, este próximo 29 de octubre y en dicho proceso se solicitará medida de aseguramiento en contra del funcionario, entre otros por el caso de un soborno pactado en el marco del proyecto PTAR Salitre donde intervienen entidades del Distrito.