Hasta congresistas enredados en corrupción de Supersalud

La Fiscalía adelantó un operativo que destapó una red que al interior de la Supersalud ofrecían servicios ilegales a gerentes de IPS en ciertas zonas del país.

Entre los capturados está la ex superintendente delegada para la supervisión institucional, Eva Katerine Carrascal y Guillermo Enrique Grosso ex interventor de Saludcoop y ex presidente de Cafesalud.

La Fiscalía cuenta con 500 audios, interceptaciones donde supuestamente, se escucha los nombres de varios parlamentarios que tendrían interés en el manejo de los recursos destinados a la EPS y que en criterio del fiscal deben ser investigados.

De ahí que los investigadores anticiparon que una vez se adelanten las imputaciones de cargos contra los tres capturados y se haga pública la información de la investigación ordenarán las compulsas para que la Corte Suprema de Justicia determine la responsabilidad de los congresistas que aparecen mencionados.