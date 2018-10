Shawn Mendes y Alisha Boe protagonizan un nuevo video /

Shawn Mendes estrenó el videoclip oficial de ‘Lost in Japan’, que nos ha traído muchas sorpresas. El video musical fue grabado en el país asiático, donde podemos ver al cantante canadiense entre luces de neón y karaokes nocturnos, pero lo más impactante es que se trata de un homenaje a la película ‘Lost in Translation’ (2003).

Al igual que en el filme, donde Bill Murray se encuentra con Scarlett Johansson en un hotel de Tokyo, Shawn Mendes hace lo propio con la actriz de ‘13 Reasons Why’, Alisha Boe.

Alisha Boe no fue la única estrella que participó en el videoclip de ‘Lost in Japan’. En ese momento, también aparecen Zedd y Steve Aoki.

El videoclip de ‘Lost in Japan’ ya está YouTube. Si todavía no lo has visto, ¿qué estás esperando?