Claudia Kim desea enamorar a los fans con personaje de 'Nagini' /

Cuando el pasado septiembre se presentó en la Comic-con el nuevo trailer de 'Animales fantásticos 2' por fin comenzaron a desvelarse algunos de los misterios en torno a la trama de la historia y la identidad de los personajes a los que darían vida las nuevas incorporaciones al elenco. Por primera vez en meses, la criticada permanencia de Johnny Depp en la franquicia como el tenebroso mago Grindelwald a pesar de las acusaciones de malos tratos realizadas contra él por su exmujer Amber Heard pasó a un segundo plano para ser sustituida por una nueva polémica: la revelación de que la serpiente del temible Lord Voldemort aparecía en la esperada secuela y que lo haría además como una mujer capaz de convertirse en un reptil gigante debido a una maldición.

Ese descubrimiento generó una gran conmoción en el sentido más negativo posible entre los fans, en especial debido a la elección de una actriz surcoreana -Claudia Kim- para el papel. Algunas de las preguntas que se planteaban era, por ejemplo, qué necesidad había de inventar una historia y un pasado para un personaje que nunca la tuvo en los libros o si J.K. Rowling -la creadora del universo de Harry Potter y guionista de la cinta- no estaba llevando demasiado lejos sus esfuerzos por incluir más representatividad a toda costa en unas historias que nunca se caracterizaron precisamente por su diversidad racial. Incluso en los mercados asiáticos vieron el anuncio como una maniobra torpe y apresurada para corregir antiguos errores, en especial porque el origen indonesio del personaje mitológico en que se basa Nagini -los Naga- que defendía la escritora y que permitiría asociar el personaje con varios grupos étnicos como los javaneses, los betawi y los chinos ha sido discutido por muchos.

La primera sorprendida ante la indignación que ha provocado su rol en la saga ha sido la propia Claudia Kim, que se esperaba que su presentación como la famosa serpiente fuera recibida de una forma muy diferente.

"Fue todo muy inesperado. Cuando me enteré de que daría vida a Nagini, pero me pareció que sería muy significativo porque se trata de un factor clave en la serie de Harry Potter en una franquicia de películas en la que aparecen un montón de actores caucásicos, así que pensé que muchos espectadores coreanos se alegrarían al enterarse de la noticia. Tengo muchas ganas de que el público se quede satisfecho y toda esa controversia se disuelva tras el estreno", ha asegurado la intérprete en declaraciones al portal Allkpop.

Por otra parte, ella ha tratado de afrontar la situación de forma positiva al considerar que cualquier motivo que consiga convertir la falta de representatividad asiática en la meca del cine en un tema de discusión generalizado no deja de tener un impacto positivo a largo plazo.

"Yo no percibo este tipo de polémica de una forma exclusivamente negativa. Creo que se pueden lograr muchos cambios convirtiendo este tipo de promoción asiática en el centro de atención y a través de las personas que investigan este tipo de situaciones. Yo sí creo que Nagini debía ser interpretada por una asiática. Lo más probable es que J.K. Rowling buscara una actriz asiática porque había estudiado a fondo los orígenes de Nagini. No sé si estaré pecando de orgullosa, pero creo que yo he sido capaz de aportar un aire nuevo al ser una artista coreana en Hollywood, donde suele haber más coreano-americanos. Y me parece que el guion da un giro muy interesante a la historia y ofrece un lado desconocido del personaje".