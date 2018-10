¡Es colombiana! La actriz mejor pagada de Estados Unidos

Estamos hablando de Sofía Vergara (Modern Family), quien por séptima vez ha sido nombrada como la actriz mejor pagada de Estados Unidos.

La barranquillera ha logrado obtener más de 42 millones de dólares este año, según el nuevo ranking de la revista Forbes, con esto Vergara casi dobla a Jim Parsons (The Big Bang Theory), el actor estadounidense mejor pagado quien ganó US 26,5 millones.

Le siguen con US 24,5 millones Kaley Cuoco (The Big Bang Theory); la estrella de Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, con US 23,5 millones; Mariska Hargitay (La ley y el orden) con US 13 millones y Julie Bowen (Modern Family), con US 12,5 millones.